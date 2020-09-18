РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске начали административное расследование после сброса канализационных вод в пруды на ручье Неумейка, от чего там умерла рыба, и испортилась вода, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска на интернет-портале «Добродел» попросил принять меры и прекратить отравляющие выбросы в пруды на ручье Неумейка, из-за которых умирает рыба, а от самой воды идет запах канализации. Министерство экологии и природопользования Московской области рассмотрело обращение по вопросу сброса сточных вод в водный объект ручья Неумейка, расположенного вблизи Подольска.

«Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками администрации Подольск и МУП «Водоканал» выезжали на территорию предполагаемого места сброса сточных вод. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке расположены очистные сооружения», - сказал заведующий южным отделом управления государственного экологического надзора Анатолий Злотников.

Он добавил, что в настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются, сброс сточных не осуществляется. Вместе с тем установлен сброс сточных вод в ручей Неумейка из трубы, находящейся в непосредственной близости от водоема.

При открытии колодцев нашли жидкость с характерным запахом канализации. Провели ряд мероприятий по установлению источника сброса. В настоящее время в рамках административного расследования устанавливается лицо, допустившее нарушение требований природоохранного законодательства.

Кроме того, специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агенства по рыболовству отобрали пробы воды и также проводят административное расследование.