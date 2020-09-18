РИАМО - 18 сен. Около 70 картин семьи Брейгелей и художников эпохи Северного Возрождения представят в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре в конце ноября, сообщил заведующий отделом искусства старых мастеров ГМИИ имени Пушкина, куратор выставки Вадим Садков.

«У нас на выставке порядка 15 картин Питера Брейгеля Младшего и четыре работы Яна Брейгеля Бархатного. Работы этих художников ценятся необычайно дорого. Большая удача, что в нашей стране появилось такое частное собрание (коллекция Константина Мауергауза - ред.). Главным событием, стимулирующим данную выставку, стало приобретение Мауергаузом картины Питера Брейгеля Младшего «Добрый пастырь», — сказал Садков.

Он отметил, что всего на выставке будет представлено порядка 70 работ, что в два с половиной раза больше, чем на аналогичной выставке, которая проходила ранее в ГМИИ.

«Мы на пике 100-летия музея «Новый Иерусалим». Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» откроется 26 ноября», — сказал гендиректор МВК «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов.

Проект «Младшие Брейгели и их эпоха» реализуется в Подмосковье при поддержке ГМИИ имени А.С. Пушкина.

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