РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 сен. Активисты «Молодой Гвардии» Котельников в рамках направления «Добро в Действии» помогли ветерану с уборкой квартиры и вымыли окна, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Ветеран был рад помощи ребят.

«Я считаю, что в такое тяжелое время нам просто необходимо находиться рядом со старшим поколением, всячески показывать, что мы рядом и готовы подставить свое крепкое плечо» - сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Никита Сафонов.

Если у вас есть знакомые ветераны, которые нуждается в такой помощи, можете обратиться к ребятам по номеру: 8 (926) 318-12-21.