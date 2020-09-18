РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. В Домодедове задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в июле 2018 года, сообщается в группе ГСУ СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«По данным следствия, в июле 2018 года в правоохранительные органы города Москвы обратились родственники мужчины, который ушел из дома и не вернулся. По «горячим следам» установить обстоятельства произошедшего сотрудникам правоохранительных органов не удалось. Однако работа продолжалась», - говорится в сообщении.

В результате в ходе оперативно-разыскных мероприятий и грамотно проведенных следственных действий установлено, что потерпевший проводил время в компании знакомых мужчин в Домодедове. В процессе распития напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого ему были нанесены ножевые ранения.

К настоящему времени криминалисты провели осмотр места обнаружения останков потерпевшего. Также назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. На причастность к убийству мужчины проверяются еще несколько лиц.

Следователи и криминалисты продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательственной базы.