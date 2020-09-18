РИАМО - 18 сен. На седьмом этаже жилого дома по улице Каргопольской в Москве произошел пожар, в результате ЧП погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии в одной из квартир жилого дома на седьмом этаже происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади около 10 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать загорание. В ходе работ по ликвидации пожара из соседних квартир пожарные спасли трех человек, а также эвакуировали семь человек. В результате пожара есть один погибший.