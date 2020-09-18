РИАМО - 18 сен. Автор законопроекта о студенческом капитале, депутат Госдумы, зампред фракции «Справедливая Россия»​ в думе Федот Тумусов заявил, что студкапитал поможет возрождению советских «подъемных», а также позволит выпускникам вузов вернуться домой и работать там, сообщает Nation News.

Тумусов, разрабатывая законопроект, подразумевал, что любой студент, поступающий в вуз или колледж, сможет открыть спецсчет в 500 или 250 тысяч рублей соответственно. Законопроект коснется миллионов студентов, деньги на реализацию задумки, по мнению автора проекта, можно выделить из федерального бюджета или резервного фонда.

«По правилам внесения законопроектов, он направлен в правительство для дачи заключения и оценки финансовых затрат, предусмотренных инициативой. Я жду, что они напишут, а это будет примерно через месяц. Понятно, что финансирование возможно за счет бюджета, за счет средств, которые откладываются в так называемую подушку безопасности. Но сначала законопроект надо одобрить. Источники финансирования есть, но надо будет определиться», – сказал Тумусов.

По его словам, студкапитал поможет выпускникам вузов и колледжей не остаться «один на один» с рынком труда, ведь зачастую молодым людям трудно устроиться на работу, потому что работодатели не желают брать сотрудника без стажа и опыта.

Кроме того, капитал должен простимулировать молодых людей к тому, чтобы уезжать из столиц регионов и областных центров после получения образования в периферийные места.

«​Выпускник может быть и хотел бы поехать на окраину, но ему нужно оплачивать проезд, решать проблемы жилья и другие. Если бы им выделили такой студенческий капитал, они могли бы решить эти проблемы. В советское время так и было: людям выплачивали «подъемные», оплачивали проезд и жилье. На самом деле моя инициатива — это хорошо забытое старое, я хочу его возродить», – подчеркнул Тумусов.