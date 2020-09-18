РИАМО - 18 сен. Столичные следователи ходатайствуют об аресте мужчины, которого подозревают в убийстве хозяина квартиры, краже денег и ювелирных украшений, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В квартире жилого дома на улице Маршала Федоренко мужчина во время конфликта избил до смерти своего знакомого. После этого он украл 500 тысяч рублей, ювелирные украшения и сбежал.

«По подозрению в совершении преступления в Липецкой области задержан мужчина 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.

Известно, что незадолго до случившегося подозреваемый проводил ремонтные работы в квартире потерпевшего и знал, что у него есть крупная сумма денег и драгоценности.