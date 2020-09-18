РИАМО - 18 сен. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишилось долей в квартирах, мастерской артиста и крупной суммы денег, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве в настоящее время изучаются выписки со счетов потерпевших, а также в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов», - сказала Иванова.

Она добавила, что также следователи проверят и изучат обстоятельства и иные факты, изложенные потерпевшими.

По ее словам, расследование по данному уголовному делу продолжается.