РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В поселке Дубровицы Подольска ремонтируют крышу дома, на которой оторвалась часть кровли, в результате залило квартиру, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В результате сильного ветра 17 сентября оторвалась части кровли на доме №6 в поселке Дубровицы. Площадь повреждения составила около 40 квадратных метров. В результате происшествия залило квартиру №38 на пятом этаже», - говорится в сообщении.

Управляющая организация в срочном порядке приняла меры по локализации залития и по устройству временного покрытия в месте нарушения. Утром в пятницу на место направили специалистов.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, которые завершат в пятницу. По факту залития квартиры составляют акт, дефектную ведомость и смету для компенсационных работ.