РИАМО - 18 сен. Египет может стать самым популярным туристическим направлений среди российских туристов в зимнее время года, сообщил в ходе пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Зимой самым популярным направлением может стать Египет. Чартеры по этому направлению запустят тогда, когда откроют туристические Хургаду и Шарм-эль-Шейх», - сказала Игнатьев.

Он отметил, что ажиотаж возможен только при открытии туристических городов, так как трансфер от Каира до них стоит дорого и занимает не один час.​