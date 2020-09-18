РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. Полицейские задержали сотрудника магазина в Домодедове, его подозревают в перечислении зарплаты несуществующему работнику, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило заявление от представителя магазина в микрорайоне Белые Столбы о том, что в табель учета рабочего времени неизвестным внесены заведомо ложные сведения о несуществующем работнике, которому перечислена заработная плата за семь рабочих дней. Материальный ущерб организации составил более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 33-летний местный житель - сотрудник магазина», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.