РИАМО - 18 сен. Энергетики компании «Россети Московский регион» не допустили массового нарушения электроснабжения потребителей на востоке Московской области в ходе урагана с дождем и ветром 17 сентября, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Это стало возможным благодаря своевременно проведенной реконструкции воздушных линий (ВЛ), напряжением 6-10 кВ с заменой неизолированного провода на современный и надежный самонесущий изолированный провод (СИП). Всего в филиале «Восточные электрические сети» были реконструированы более 1,5 тысячи километров воздушных линий», – уточняется в сообщении.

Единичные нарушения электроснабжения из-за поваленных на провода деревьев на востоке Подмосковья были ликвидированы силами 43 бригад в составе 128 человек с привлечением 55 единиц спецтехники. Потребителей оперативно переводили на резервные схемы электроснабжения.

На текущий момент в компании «Россети Московский регион» обесточенных потребителей нет.