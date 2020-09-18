РИАМО - 18 сен. В течение первых 10 дней всероссийской акции «Сохраним лес» в Подмосковье высадили свыше 220 тысяч сеянцев сосны и ели на площади более 60 гектаров, посадки продолжаются на землях лесного фонда Бородинского, Дмитровского, Истринского и Клинского лесничеств, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.
Акция стартовала в Подмосковье 7 сентября и продлится до 30 сентября. Посадки проводятся на землях муниципальных образований и лесного фонда. В муниципалитетах выделено 750 участков, на которых высадят порядка 34 тысяч деревьев и кустарников.
На землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектаров, где появится около 300 тысяч сеянцев сосны и ели. Посадки осуществляются работниками лесничеств и сотрудниками администраций муниципалитетов.
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