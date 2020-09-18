РИАМО - 18 сен. В течение первых 10 дней всероссийской акции «Сохраним лес» в Подмосковье высадили свыше 220 тысяч сеянцев сосны и ели на площади более 60 гектаров, посадки продолжаются на землях лесного фонда Бородинского, Дмитровского, Истринского и Клинского лесничеств, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

«Посадки леса уже завершены на землях лесного фонда Егорьевского, Ногинского, Ступинского, Виноградовского, Талдомского, Подольского, «Русский лес», Волоколамского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского, Нарофоминского, Шатурского и Звенигородского лесничеств Подмосковья», – сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Акция стартовала в Подмосковье 7 сентября и продлится до 30 сентября. Посадки проводятся на землях муниципальных образований и лесного фонда. В муниципалитетах выделено 750 участков, на которых высадят порядка 34 тысяч деревьев и кустарников.

На землях лесного фонда организовано 37 площадок общей площадью 82 гектаров, где появится около 300 тысяч сеянцев сосны и ели. Посадки осуществляются работниками лесничеств и сотрудниками администраций муниципалитетов.