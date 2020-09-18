РИАМО - 18 сен. Центральный банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, в случае дальнейшего развития ситуации по базовому прогнозу будет оцениваться целесообразность снижения ключевой ставки, сообщает Газета.ru.

«Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России», — говорится в сообщении.

В случае дальнейшего развития ситуации по базовому прогнозу будет оцениваться целесообразность снижения ключевой ставки.​