РИАМО - 18 сен. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила девять вакцин от коронавируса в третьей фазе испытаний, среди них оказался и российский препарат «Спутник V», передает Федеральное агентство новостей.

«Вакцина российского производства вошла в список самых перспективных препаратов», — отмечается в материале.

Среди препаратов также числятся AZD1222, ее тестируют в Великобритании, китайская вакцина от компании CanSino Biological Inc и вакцина CoronaVac, а также бельгийская вакцина Ad26.COV2.S.ВОЗ также включила в список два препарата, разработанных учеными КНР совместно с компанией Sinopharm.

Клинические тесты еще двух препаратов проводят компании Modernа, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer в США​.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, его зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.​

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.