РИАМО - 18 сен. Роспотребнадзор протестировал пищевые продукты на наличие Covid-19, результаты испытаний оказались отрицательными, сообщает Газета.ru.

«Основную массу исследований составляли овощная продукция — 40%, мясо и мясосодержащая продукция — 26% и фрукты — 22%», — говорится в сообщении.

Специалисты тестировали продукцию, которая подлежит хранению, перевозке и продаже в замороженном виде. В первую очередь, проверялись товары ручной сборки и фасовки.

«Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2», – заявили в Роспотребнадзоре.

Испытания проводились с 5 августа по 10 сентября. Специалисты отобрали 1677 образцов пищевой продукции.

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Текстовая трансляция

18 СЕНТЯБРЯ

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.