РИАМО - 18 сен. Open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который пройдет в конце сентября в «Новом Иерусалиме», будет иметь европейский масштаб, для зрителей подготовлена богатая музыкальная и визуальная программа, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«С 23 по 27 сентября пройдет фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мы им гордимся. Погода благоволит нам. По прогнозам, будет тепло и не будет дождя. Это мероприятие европейского масштаба», - сказала Харламова.

Она отметила, что одновременно с фестивалем всегда открывается яркая выставка и этот год не исключение. В «Новом Иерусалиме» пройдет выставка, посвященная 100-летию музея, где будет представлена большая коллекция предметов из подмосковных усадеб.

«Программа фестиваля будет необычно насыщенной. Каждый день будут два концерта. В концепции программы — совмещение визуального и музыкального. <...> Первый концерт 23 сентября посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена», - рассказал президент фестиваля, художественный руководитель, председатель Художественного совета Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Как отметил художественный руководитель фестиваля, главный приглашенный дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Василий Петренко, в программе семи фестивальных концертов как музыка эпохи барокко (Вивальди), так и русская классика (Глинка, Бортнянский), неоклассика (Респиги, Стравинский) и другие сочинения XX века (Прокофьев, Шостакович). Вновь в программе фестиваля будет музыка Малера.

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