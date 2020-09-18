РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» обменяет нападающего Даниила Квартального на финского нападающего Себастьяна Репо из ХК «Сочи», сообщается на сайте «Витязя».

«Нападающий Даниил Квартальнов из «Витязя» переходит в ХК «Сочи» в обмен на права на финского нападающего Себастьяна Репо. Родился 23 июня 1996 года в Лахти. Рост - 188 сантиметров, вес - 84 килограмма. Правый крайний. В минувшем сезоне Репо играл в финском «Лукко» из Раумы – в одном клубе с Джастином Дэнфортом. Набрал в 28 матчах 23 очка (10+13)», - говорится в сообщении.

Также Репо 1,5 года играл в «Спрингфилд Тандебердс» в АХЛ в 2018-19 годах, а до этого - в «Пеликанс» и в «Таппаре».

С сезона 2010-11 годов Репо выступал за местную «Пеликанс» во всех юниорских командах системы клуба. В сезоне 2015-16 дебютировал за «Пеликанс» в главной финской лиге – 50 матчей, 28 (15+13) очков в регулярном чемпионате; шесть игр и две передачи в плей-офф.

В сезоне 2015-16 выиграл золотую медаль чемпионата мира (до 20 лет), в финале команда под руководством Юки Ялонена переиграла в овертайме сборную России – 4:3.