РИАМО - 18 сен. Супруга нападающего столичной команды «Спартак» Александра Кокорина Дарья Валитова переболела коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«Выработала достаточно хорошие антитела», — написала Валитова в Instagram.

Ранее СМИ писали, что футболист не играл в начале сезона Российской премьер-лиги. Он получил травму, подробности которой не известны. Вышел на поле он только в матче против ЦСКА.

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что команда получила трансферные предложение по нескольким игрокам, в том числе и по форварду Александру Кокорину.

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18 СЕНТЯБРЯ

- Роспотребнадзор не нашел коронавирус в пищевых продуктах. Тестирование проводилось с 5 августа по 10 сентября.​

- Вакцинация от коронавируса проходит на базе семи исследовательских центров, но в скором времени число центров возрастет до 20. Для того, чтобы стать участником исследования, нужно подать заявку на сайте mos.ru. Сделать это можно только за себя.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.