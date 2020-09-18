РИАМО - 18 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу учебного центра Bosch, функционирующего на базе Щелковского колледжа, центр создан в рамках соглашения между правительством региона и ООО «Роберт Бош», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

За счет региона было отремонтировано помещение, Подмосковье также помогло купить спецоборудование.

«Около половины ребят в Подмосковье после девятого класса идут в колледжи. Наша задача — оснастить каждый из 49 колледжей в области оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными», — сказал Воробьев.

Губернатор обратил внимание на важность опытных наставников в колледжах.

«Ключевое — это наставник. Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях WorldSkills, выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области», — отметил Воробьев.

В центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электрическим системам автомобиля.

«Я пришел сюда семь лет назад, до этого работал в Москве в автомобильной сфере. С удовольствием принял приглашение преподавать в колледже. Мне есть, чем поделиться с молодым поколением, интересно передавать свои знания», — отметил заведующий лабораторией грузовой техники Николай Елизаров.

Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием Bosch. На сегодняшний день в области действует 21 соглашение о подготовке кадров, среди стратегических партнеров — Mercedes, Hino, «Ростелеком», аэропорты Шереметьево и Домодедово.

«В колледже хорошая подготовка. Совершенствоваться нужно всегда, сейчас мы готовимся к национальному чемпионату WorldSkills - 2020. В прошлом году я уже участвовал в этих состязаниях и занял третье место. Сейчас нацеливаюсь на первое», — рассказал студент третьего курса Кирилл Андрюшин.

В 2019 и 2020 годах Щелковский колледж вошел в топ-100 лучших колледжей России. Здесь действует региональный центр компетенций, ведутся подготовка к чемпионатам WorldSkills, обучение преподавателей. В колледже обучаются 3,7 тысячи ребят по 11 направлениям.