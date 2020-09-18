РИАМО - 18 сен. Новый защитник актера Михаила Ефремова Владимир Васильев попросил суд смягчить меру наказания для артиста до четырех лет условного срока, передает РИА Новости.

Апелляционную жалобу адвокат направил в Пресненский суд Москвы, выносивший приговор артисту.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Жалобу будет рассматривать Московский городской суд. Он также изучит и другие доводы защитников Ефремова. Дата заседания пока не назначена.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​