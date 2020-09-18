Турнир по интеллектуальным видам спорта «Сильные фигуры» состоится в Дмитрове 20 сентября. Участники будут соревноваться в гольфе, шахматах и новой дисциплине – керлингольфе. Чем отличается керлингольф от классического гольфа, какие сюрпризы ждут зрителей фестиваля и как популяризируют гольф в России и Московском регионе, в интервью РИАМО рассказал организатор мероприятия Евгений Ковтун.

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Турнир «Сильные фигуры»

пресс-служба организаторов фестиваля «Сильные фигуры»

– Евгений, расскажите о фестивале «Сильные фигуры». Насколько он масштабный, чем отличается от подобных зарубежных мероприятий?

– Фестиваль пока не слишком масштабный; на сегодня его масштаб заключается в уровне участников фестиваля и представлением на нем трех видов спорта: два настоящих – гольф и шахматы, и одна спортивная дисциплина, которую мы придумали и продвигаем, – керлингольф. Так как гольф – это вид спорта, где объективно очень тяжело организовать присутствие большого количества зрителей, а в России инфраструктура для гольфа пока еще не сильно развита, мы в основном стараемся через средства массовой информации показать, что у нас здесь происходит.

У нас не как в Америке, не такая культура гольфа и не такое количество людей, им интересующихся. Но каждый год, год за годом мы будем стараться привлекать все больше и больше участников, приглашать людей.

– Получается ли популяризировать гольф в Московском регионе?

– Первоочередная цель нашего фестиваля – популяризировать гольф в России в целом. Пока мы находимся на начальном этапе привлечения к гольфу, его пропаганды как активности для здорового образа жизни. Мы стараемся показать, что гольф – это прекрасное времяпрепровождение, так как все мы этой игрой в хорошем смысле немного больны, очень любим ее. Вторая история – хорошее настроение для всех нас, а третья – победа. Потому что, какое бы настроение ни было, каждый из нас хочет победить. В турнире примут участие, например, четыре олимпийских чемпиона, и каждый из них, конечно, хочет выиграть. У них это в крови.

– А кто из известных спортсменов будет присутствовать на турнире?

– В турнире примут участие олимпийские чемпионы, которые после окончания своей профессиональной карьеры начали играть в гольф и очень полюбили его. Это олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская и олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков.

– Евгений, скажите, много ли людей принимает участие в фестивале «Сильные фигуры»? Сколько подобных турниров Вы уже успели провести?

– Мы проводим уже третий подобный турнир. На фестивале в Завидово у нас было самое большое количество людей, порядка 50 игроков, а со зрителями и прессой – больше 100 человек. Но здесь важно понимать, что поле для гольфа – не стадион, туда нельзя прийти большим количеством людей.

В этом году нас немного меньше за счет того, что поле Dmitrov Golf Resort в два раза меньше, чем классическое гольф-поле. Поэтому в этот раз будет меньше участников – 32, гостей порядка 40 человек. Но будет очень интересный сюрприз, мы приглашаем известных звезд спорта и политики, каждому из которых мы вручим клюшку в первый раз – и они сразу примут участие в турнире. Пусть попробуют и поймут, как это сложно, интересно и азартно.

Новый вид спорта

пресс-служба организаторов фестиваля «Сильные фигуры»

– Расскажите поподробнее о новой дисциплине – керлингольфе. Чем он отличается от традиционного гольфа?

– Керлингольф мы придумали только в этом году. Он гораздо проще гольфа: в керлингольфе не нужно ехать куда-то далеко и платить деньги за прохождение гольф-поля, не нужно покупать много клюшек и брать занятия у инструктора. В него можно играть у себя на даче, почти дома. Берете флаг или палку, ставите его на ровную поверхность, покупаете две гольф-клюшки, несколько мячей, берете соседа и начинаете играть друг с другом. Правила совсем не сложные – кто попал ближе к лунке, тот и выиграл. Но отличие от обычного гольфа в том, что вы можете своим мячом выбивать мяч соперника и свой. Здесь появляются элементы тактики и стратегии, где-то нужно свой мяч защитить, где-то ударить подальше. Получается очень зрелищно, и пока всем нравится.

У нас прошел первый турнир по керлингольфу в Завидово, где выиграла команда из Вьетнама, за которую играл посол этой страны. То есть, можно сказать, что этот будущий вид спорта уже получил международный статус.

– Смогут ли обычные зрители зарегистрировать свою команду и поучаствовать в турнире по керлингольфу?

– Принять участие в нем можно будет, когда керлингольф официально станет видом спорта, Федерация гольфа утвердит его правила. В этом и следующем году мы пока будем проводить обкатку керлингольфа, попробуем представить его в школах, в среде сборной России поиграть, попытаемся организовать турнир между гольф-клубами, чтобы понять, насколько это интересно и какие правила нужны в этом виде спорта, как их модернизировать.

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Гольф в Подмосковье

– Гольф – не самый популярный вид спорта у нас в стране, очень редко можно встретить человека, который занимается им профессионально. Тем не менее в Подмосковье находится очень много полей. Насколько в Московском регионе гольф пользуется популярностью?

– Если говорить про российский гольф вообще, то половина полей находится в Подмосковье. Половина из этой половины находится в Дмитровском городском округе – четыре поля: три 18-луночных профессиональных и одно девятилуночное, которое впоследствии станет 18-луночным. Такого количества полей нет больше ни в одном регионе. Если говорить про гольф, то вся сборная России тренируется в Подмосковье или Москве. Все мы, игроки, играем в Подмосковье. Следующий регион по количеству гольф-полей – это Санкт-Петербург, их там три.

Так что Дмитровский округ и Подмосковье – это место притяжения всех гольфистов, здесь проводятся все турниры. И где, если не здесь, популяризировать этот вид спорта.

– Станет ли фестиваль «Сильные фигуры» ежегодной традицией для Московской области?

– Мы приняли решение в этом году, что ежегодно будет проводиться два турнира: один всегда будет проходить в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort, а второй – в разных клубах. У нас уже один турнир прошел в Москве, второй – в Тверской области. Следующий мы, скорее всего, снова проведем в Подмосковье, потому что большая часть игроков из Москвы и, конечно, куда-нибудь в Геленджик или Казань добираться очень сложно. Я думаю, что Подмосковье – это как раз тот регион, в котором фестиваль «Сильные фигуры» получит долгую прописку.

Как начать играть

– Евгений, я хочу поиграть в гольф, но никогда этим не занимался. Что мне, как начинающему гольфисту, необходимо для этого, и сколько будут стоить экипировка и занятия?

– Все зависит от того, насколько человек может позволить себе игру и финансово, и с точки зрения времени. Время – это самое важное, потому что игра в гольф на настоящем поле занимает почти весь день. От начала до конца поле проходится примерно за пять с половиной часов. Старт игры в гольф обойдется примерно в 10–15 тысяч рублей. Сначала нужно взять клюшку напрокат, купить перчатку со специальными кроссовками, поговорить с тренером, понять, есть ли для вас в этой игре адреналин или нет, и тогда уже принимать решение.

Но хочу напомнить, что для игры в керлингольф и этого не надо. Достаточно купить две клюшки, пару мячей, флажок и ехать к себе на дачу. И без всякого тренера можно понять, как профессионалы с дистанции в 30 метров попадают в лунки. А потом и первенство дач проводить, первенство садового товарищества, первенство района и так далее.