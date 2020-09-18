РИАМО - 18 сен. Мост через реку Яхрома на 67-м километре автодороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна отремонтируют в границах городского поселения Яхрома в Дмитровском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Общее техническое состояние сооружения 1974 года постройки оценивается как неудовлетворительное, в связи с чем было принято решение о его капитальном ремонте», – уточняется в сообщении.

Во время ремонта на мосту заменят одежду мостового полотна, конструкции тротуаров, перильные ограждения и деформационные швы. Специалисты приведут габариты проезжей части и подходов в соответствие с нормативными требованиями.

Кроме того, запланировано устройство новых металлических барьерных ограждений и тротуаров пониженного типа, ремонт всех бетонных поверхностей балок пролетных строений и опор, размещение новых водоотводных устройств и очистных сооружений на мосту и на подходах, переустройство ограждений безопасности на подходах, уширение крайних и промежуточных опор и пролетных строений, ремонт сопряжений и мостового полотна.