РИАМО - 18 сен. В больницы Московской области поступит 192 единицы медоборудования для реабилитации пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, говорится в сообщении пресс-службы министертсва здравоохранения Подмосковья.

Речь идет о тренажерах для механотерапии верхних и нижних конечностей, аппаратах для кинезиотерапии, лечебной физкультуры и другое реабилитационное оборудование.

«Одним из основных принципов восстановления после инфарктов и инсультов является реабилитация на начальном этапе. Новое оборудование позволит приступать к реабилитации пациентов незамедлительно, а значит сократить риск развития острых осложнений и патологических состояний», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Медицинское оборудование будет поставлено в Балашихинскую, Видновскую, Волоколамскую, Клинскую, Королевскую, Луховицкую, Одинцовскую, Химкинскую и другие больницы.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».