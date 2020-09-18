РИАМО - 18 сен. В Ростуризме назвали сроки проведения второго этапа программы кешбэка за путешествия по Российской Федерации, сообщает kp.ru.

«Второй этап программы кешбэка за туры по России может стартовать в октябре этого года», – сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Он будет продолжаться полтора месяца.

Ранее в Ростуризме предложили увеличить кешбэк за путешествия по России до 50 тысяч рублей, а также упростить условия участия в программе. ​