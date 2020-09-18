РИАМО - 18 сен. Московский транспорт в ближайшем будущем обзаведется рядом новых сервисов, так, в скором времени камеры будут самостоятельно распознавать проблемы на дорогах и инциденты без участия человека, а на территории города будет развиваться «народный каршеринг», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, в столице разрабатывают беспилотники-дорожные камеры, которые определяют «опасных» водителей, возможность отдать личную машину в каршеринг и систему мониторинга шума на дорогах.

«Например, мы уже прорабатываем запуск «Народного каршеринга». Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша же машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги», — отметил Ликсутов.

Данное приложение будет собственностью правительства Москвы. Власти будут внимательно изучать профили пользователей: внимание будут уделять опыту вождения и стажу управления транспортным средством. При этом собственник авто сам сможет определить, кому разрешить брать в аренду свою машину, а также то, где вернуть ее.

Также скоро камеры будут не только еще лучше самостоятельно распознавать проблемы и инциденты без участия человека и принимать решения по управлению светофорами, но будут продолжать подсказывать сотрудниками правильное решение. Кроме того, они будут определять «опасных» водителей на дорогах заранее. Информация будет немедленно передаваться в полицию, чтобы предотвращать крупные ДТП с пострадавшими.

Также к 2023 году в Москве появятся 600 электрозарядных станций. Власти мегаполиса будут всячески стимулировать развитие электрического транспорта в столице.

«И о ваших идеях — вы предложили организовать постоянный сбор информации о вредных выбросах и уровне шума от автомобилей на улицах. Такая система может появиться на базе ЦОДД. Мобильный мониторинг дорог будет получать пробы воздуха на конкретном участке – такая практика есть, например, в Лондоне и Париже», — отметил Ликсутов.

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