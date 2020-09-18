РИАМО - 18 сен. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице Багрицкого в Можайском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ поступило сообщение о пожаре по адресу улица Багрицкого, дом 8», – уточняется в сообщении.

В одной из квартир жилого дома на пятом этаже загорелись личные вещи. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

Сотрудники МЧС не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибли два человека.