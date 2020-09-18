РИАМО - 18 сен. Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в Москву и Подмосковье на следующей неделе, температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На Европейскую Россию часть азорского антициклона начнет проникать уже в понедельник. Несмотря на то, что центр антициклона будет продвигаться по южной половине европейской территории, средняя полоса, в том числе Москва и Подмосковье, его теплом насладятся», — говорится в сообщении.

Температура воздуха на следующей неделе постепенно прогреется до плюс 18-23 градусов. В эти дни будет солнечно и не дождливо.

Начало классического бабьего лета на Руси считали с 14 сентября со дня Симеона-Летопроводца. Длилось оно 14 дней до Рождества Богородицы.