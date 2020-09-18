РИАМО - 18 сен. Первое заседание осенней сессии Московской городской думы пройдет 30 сентября в очном режиме, сообщил в Twitter-аккаунте председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Оно (заседание – ред.) пройдет в очном формате при соблюдении всех необходимых санитарных требований», — сказал Шапошников.

Весной этого года из-за распространения коронавируса все мероприятия проводили в дистанционном формате.

Заседания столичного парламента в дистанционном формате были организованы благодаря системе управления информации МГД (СУИ). Видео- и аудиосвязь реализована с помощью системы видеоконференцсвязи ВКС «Майнд» — российского продукта из реестра отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России.