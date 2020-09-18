РИАМО – 18 сен. Профессор, доктор философских наук, куратор школы дизайна костюма Fresh fashion, журналист в сфере моды Влада Липская посоветовала россиянам отдавать предпочтение в одежде не раскрученным брендам, а российским дизайнерам, сообщает Nation News.

«Бренд Boss более пафосный, Armani — сдержанно-элегантный. Украшениями, как и стразами, московская публика всегда больше интересовалась, чем в Санкт-Петербурге. Впрочем, речь идет о статистике, которая интересует маркетингоориентированную платформу. В каждом из городов есть люди со вкусом и без», — заявила Липская.

По ее словам, главная специфика в выборе одежды заключается в покупательской способности, которая в Москве выше.

Она посоветовала покупать одежду российских дизайнеров. Это позволит придать образу индивидуальность.

Также эксперт отметила, что россияне после карантина стали больше покупать спортивной одежды. ​​