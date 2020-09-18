РИАМО - 18 сен. На юго-востоке Москвы началось строительство спортивного комплекса на базе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», он будет иметь крытый каток, бассейн, экстрим-парк и зону воркаута, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.



«На строительной площадке завершены работы подготовительного этапа, земляные работы по разработке котлована. Ведутся работы нулевого цикла по основным функциональным зонам», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Спорткомплекс площадью более 21 тысячи квадратных метров расположится напротив здания ТПУ на пересечении улиц Покровская и Рождественская в районе Некрасовка. В его состав войдет 12 функциональных зон. Комплекс будет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке. Он призван стать центром притяжения района.



В комплексе будут проводить не только тренировки, но соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу и гандболу.



На подземном этаже расположат блок для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, бытовые и технические помещения, на первом этаже — бассейн, крытый каток, вестибюль с гардеробом и кассами, помещения охраны, буфет и медицинский блок.