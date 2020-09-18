РИАМО - 18 сен. В Подмосковье на 99% выполнена программа ремонта муниципальных и региональных дорог, запланированная на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дороги ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Стоит отметить, что Московская область вошла в топ-регионов по темпам и объемам ремонта среди всех субъектов РФ. В Подмосковье самый большой объем укладки покрытия — 14,5 миллиона квадратных метров, из которых 10,2 миллиона — на региональных дорогах и 4,2 миллиона — на муниципальных», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что дорожные службы уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия более чем на 1,7 тысячи участках дорог.

«Подмосковные дорожники почти на месяц раньше завершили ремонтный сезон», — подчеркнул министр.

На региональной дорожной сети укладка покрытия завершена в 46 муниципальных образованиях. На пяти региональных участках в Зарайске, Клину, Лобне, Рузе и Чехове работы закончат в течение недели.