РИАМО - 18 сен. На территории Подмосковья можно встретить «смурфо-гриб» или хлороциборию сине-зеленоватую, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области

«Этот гриб — сапрофит, селится на достаточно трухлявых, лишенных коры валежных стволах, пнях и сучьях лиственных пород. Чаще всего он встречается на дубе», — уточняется в сообщении.

Следы хлороцибории, окрасившие в сине-зеленые тона участки древесины, можно повстречать гораздо чаще, чем сам гриб.

Яркие плодовые тела этого гриба образуются летом и осенью. Сперва у них чашеобразная форма, но с возрастом грибы сплющиваются, и становятся мелкими «блюдечками» или «дисками» не очень правильной формы.

Пищевого значения «смурфо-гриб» не имеет.