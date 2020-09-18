РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В подмосковных Люберцах сотрудники полиции проведут неделю безопасности дорожного движения с 21 по 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 21 по 25 сентября на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» пройдет «Неделя БДД». С целью профилактики аварий с участием детей и подростков сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведут мероприятия по стабилизации и снижению количества ДТП с пострадавшими», - говорится в сообщении.

Только за прошедшую неделю в городском округе Дзержинский и городском округе Котельники получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях два ребенка-пешехода. И это из общего количества пострадавших. Всего с начала года Люберецким ОГИБДД зафиксировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения в возрасте до 16 лет.

Комплекс межведомственных мероприятий «Неделя безопасности дорожного движения» коснется прежде всего работы с обучающимися, педагогами и родителями несовершеннолетних.