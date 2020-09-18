РИАМО - 18 сен. Мэр столицы Сергей Собянин провел заседание наблюдательного совета фонда «Московский инновационный кластер» (МИК), на нем подвели итоги работы в 2019 году и первой половине 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«К настоящему времени участниками кластера стали 11 862 московские компании и индивидуальных предпринимателя. <…> Участниками и партнерами кластера уже стали свыше 17 тысяч инновационных компаний (в России - ред.)», — говорится в сообщении.

Участие в кластере в основном принимают активно развивающиеся микро- и малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Доля крупного и среднего бизнеса в МИК небольшая. Еще активно в развитии МИК участвуют госкорпорации.

С пятницы для участников кластера в рамках сервиса «Биржа контрактного производства» запускается сервис для предприятий легкой промышленности.

До конца этого года в рамках МИК планируют создать пять межотраслевых кластеров, поддержать около 1 тысячи стартапов и вовлечь в оборот порядка 20 тысяч квадратных метров помещений.