РИАМО - 18 сен. Первая поставка сена весом 7,6 тонны ушла из Московской области в Бахрейн, таким образом, подмосковные сельхозпроизводители начали экспорт сена за рубеж, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Первую поставку осуществила компания «Раздолье». По словам министра, качество ее продукции соответствует экспортным стандартам.
«Среди проектов, реализуемых компанией, приоритетное значение отдано растениеводству, овощеводству, сенозаготовке и пчеловодству», — отметил Разин.
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