«Из Дмитрова контейнер с сеном весом 7,6 тонны будет перевезен грузовым автотранспортом в порт Санкт-Петербурга, откуда водным путем будет доставлен заказчику в Бахрейн к середине октября», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.