РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Современный хлебозавод построили в индустриальном парке «Коледино» Подольска, благодаря ему в округе появится около 1,4 тысячи новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Компания «Коломенское поле» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. На предприятии будет создано около 1,4 тысячи новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Новое производство станет одним из крупнейших на территории индустриального парка «Коледино», общая площадь построенного объекта превышает 47 тысяч квадратных метров.

«Коледино» - востребованная промышленная площадка Московской области. Общий объем инвестиций, привлеченных индустриальным парком, превышает 17 миллиардов рублей. Резиденты, разместившиеся в индустриальном парке, создали более 3 680 рабочих мест для жителей Подмосковья. На сегодняшний день парк заполнен на 75%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Подробную информацию о парке «Коледино», а также о других индустриальных парках Подмосковья, можно получить на инвестиционном портале региона.