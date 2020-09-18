РИАМО - 18 сен. Главврач московской ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко сделал прививку от гриппа, по его мнению, именно иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, сообщает оперштаб Москвы.

«Я — сторонник вакцинации. В этом году, как обычно, сделал прививку от гриппа. <...> Прививка против гриппа давно доказала свою эффективность и является прекрасным барьером от этого заболевания. Я <...> понимаю опасность ситуации и настоятельно рекомендую всем сделать прививку от гриппа», — сказал Вечорко.

По мнению врачей, заболеть гриппом может каждый. Он может привести к бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и другим заболеваниям. Прививка — наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений.

В Москве проходит масштабная вакцинация от гриппа. На данный момент прививку сделали более миллиона жителей столицы. Сейчас в городе работает свыше 50 прививочных пунктов около 38 станций метро, двух станций МЦК, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации, нужно иметь только паспорт. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет — в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.