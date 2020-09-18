РИАМО - 18 сен. Специалисты завершили ремонт моста через реку Кончуру в Сергиевом Посаде, в рамках работ сняли старые доски, поменяли ступеньки, укрепили конструкции, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Ранее на неудовлетворительное состояние пешеходного моста жаловались жители улицы Фестивальной.

«Мост отремонтировали к 1 сентября, как и планировалось. Специалисты выполнили большой объем работ», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках ремонта были сняты старые доски, расчищены ступеньки от мусора и намывного грунта.

Кроме того, были укреплены конструкции, на мосту поменяли ступеньки и покрасили специальной антикоррозийной краской.