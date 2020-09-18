РИАМО - 18 сен. Всех гостей, которые приедут в заповедник на велосипеде или общественном транспорте 22 сентября, ждет скидка в размере 50% на экскурсионный маршрут «Дорога к зубрам», говорится в сообщении ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник».

22 сентября ежегодно отмечают Всемирный день без автомобиля. Приокско-Террасный заповедник принимает участие в акции и приглашает посетителей поддержать инициативу.

«Пассивный образ жизни и загрязнение окружающей среды — основные проблемы, связанные с большим количеством машин, стали характерны не только для больших городов», — отметила заместитель директора по экологическому просвещению, развитию и туризму заповедника Наталья Шпиленок.

Она добавила, акция должна напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека и показать возможные альтернативы личному авто.

Чтобы получить скидку на посещение экскурсии, нужно не только добраться до заповедника на велосипеде или общественном транспорте, но и показать администраторам документы, которые подтвердят экологичную поездку: билет на электричку, автобус или актуальную фотографию из поездки. Экскурсионные группы будут формироваться каждый час с 10:00 до 16:00.