РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Люберецкие спортсменки примут участие в межрегиональном этапе первенства России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Соревнования пройдут с 9 по 14 октября в городском округе Одинцово. Всего за победу будут бороться 12 команд из Воронежа, Тулы, Орла, Щелкова, Красногорска, Мытищ, Люберец, Ростова-на-Дону, Волгограда, Вологды, Сыктывкара и Окуловки», - говорится в сообщении.

Команды, занявшие с 1 по 6 место, пройдут в полуфинал первенства России.