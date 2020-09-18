РИАМО - 18 сен. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что прогноз Минэкономразвития России по росту ВВП является весьма оптимистичным, он отметил, что Россия довольно успешно преодолела мировой кризис в эпоху пандемии, сообщает РБК.

«Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической политики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП России по итогам 2020 года на 6,5–7%. Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%», – сказал Кудрин.

При этом оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%.

«Со следующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично», – считает Кудрин.

По словам Кудрина, нужно обсуждать не только вопросы федерального бюджета, который последние 15 лет устойчив, но и бюджеты регионов. Пока непонятно, как они будут замещать выпадающие доходы.

Пока не произошло серьезного роста регионального долга, на 1 августа он составил 2,17 триллиона рублей, увеличившись, по сравнению с началом года, на 2,7%. Этому способствовала и деятельность правительства, которое предоставило регионам дополнительные дотации в размере 200 миллиардов рублей и иные трансферты на антикризисные меры.

Однако за первые шесть месяцев 2020 года регионы потратили большую часть своих ресурсов. Учитывая кризисную ситуацию, важно при формировании трехлетнего бюджета предусмотреть дополнительные трансферты в виде необусловленных дотаций на обеспечение бюджетной устойчивости. ​