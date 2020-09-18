РИАМО - 18 сен. Расходы на закупку лекарственных препаратов от редких недугов сократится в 2021 году в России на 6,4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

«Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» обусловлено… уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей», – уточняется в сообщении.

Расходы на закупку иммунобиологических лекарств в рамках национального календаря профилактических прививок также будут сокращены.

В следующем году расходы на такие препараты уменьшат на 2,2 миллиарда рублей. ​