РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Порядка 200 кубометров мусора собрали участники субботников на реках и в лесах Красногорска за лето, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сотрудники городской коммунальной службы, волонтеры и неравнодушные жители округа расчищали водную поверхность и береговые зоны водоемов от отработанных колес, поваленных деревьев и бытового мусора. Всего за летний период собрали и вывезли порядка 200 кубометров мусора», - говорится в сообщении.

Экологические акции прошли на реках Сходня, Липка, Нахабинка и в лесных массивах муниципалитета.