РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подмосковном Подольске 19 сентября ФК «Витязь» сыграет на стадионе «Зенит» с ФК «Люберцы» в матче седьмого тура первенства Московской области, сообщается в группе «ФК «Витязь» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«19 сентября в матче седьмого тура первенства Московской области подольчане сыграют против ФК «Люберцы». Встреча состоится на стадионе «Зенит» в Подольске на улице Ульяновых, 23, начало в 16:00. Вход на матч по пригласительным билетам», - говорится в сообщении.

Болельщики должны использовать при посещении стадиона средства индивидуальной защиты, а также соблюдать дистанцию при нахождении на трибунах. подольской команде пожелали в предстоящем матче продлить победную серию и укрепить свое положение в таблице.

Времена, когда команда из Люберец регулярно занимала места в тройке призеров, понемногу уходят в историю. После триумфа в 2018 году последовало стремительное падение на 14 место в прошлом сезоне, когда команда до последнего боролась за выживание.

Новый чемпионат начался скорее как продолжение предыдущего, а не возвращение к более радостным временам. Лишь в шестом туре «Люберцы» одержали первую в сезоне победу, причем над соперником, который до этого не проигрывал – королевским «Металлистом».

Этот результат позволил команде подняться на 11-ю строчку в таблице и войти в плотную группу команд на 10-13-х местах. Но даже середина таблицы уже создала от них небольшой задел, и неизвестно - получится ли у них наверстать упущенное. Предматчевые расклады говорят, что если и получится, то вряд ли по итогам матча с «Витязем».

После непростого периода в начале сезона команда начала победную серию. Неделю назад обыграли занимающий второе место в таблице «Пересвет». Благодаря победе подольчане сравнялись с соперником по набранным очкам – у «Пересвета», «Сергиева Посада-ЗТЗ» и «Витязя» по 11 очков, и в таком порядке команды стоят в таблице. Лидирует «Легион» из Ивантеевки с 15 очками.