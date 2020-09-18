РИАМО - 18 сен. В Москве пресекли незаконную реализацию театральных билетов через интернет по завышенным ценам, предполагается, что с 2018 по 2020 годы злоумышленники создали свыше 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Операторами доменных имен являлись иностранные компании, общение с покупателями осуществлялось с использованием интернет-телефонии. В настоящее время деятельность сайтов-двойников прекращена», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенничеством занимались около 30 человек: IT-специалисты, работники кол-центров, курьеры и продавцы билетов. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных организаций. Затем их обналичивали и распределяли между фигурантами. Ущерб превысил миллиард рублей.

По выявленным фактам возбудили уголовное дело.

«Проведены обыски в офисных и жилых помещениях, принадлежащих фигурантам. Обнаружены и изъяты платежные карты, компьютерная техника, денежные средства, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - добавила Волк.