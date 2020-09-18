РИАМО - 18 сен. На заседании наблюдательного совета Московского инновационного кластера заключили соглашение между правительством столицы и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) о сотрудничестве по вопросам поддержки изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«В числе основных направлений сотрудничества: создание условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности в Москве; совершенствование правового регулирования изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности», - говорится в сообщении.

Также планируется развивать механизмы финансовой поддержки изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса.

Кроме того, запланировано организовать ряд совместных мероприятий, в числе которых конференции, семинары, выставки и многое другое.