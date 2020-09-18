РИАМО - 18 сен. В частном доме в деревне Левково Сергиево-Посадского городского округа полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе обыска жилища злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты 366 предметов, конструктивно схожих с патронами различного калибра для огнестрельного оружия. Согласно справке об исследовании 110 из них являются боеприпасами, пригодными для производства выстрелов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что во время обыска оперативники изъяли пистолет в разобранном виде, 200 капсюлей, матрицу, пресс и ручные весы.

«Остальные изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела», – добавила Петрова.