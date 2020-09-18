РИАМО - 18 сен. За минувшие сутки 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в городском округе Красногорск, во всем Подмосковье выявили 165 случаев Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Одиннадцать новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Домодедове, по 10 – в Коломенском округе и Балашихе, девять – в Подольске, по семь – в Реутове и Королеве, по шесть – в Одинцовском округе, Серпухове и Ступине, по пять – в Истре, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском округах, по четыре – в Котельниках, Лобне, Пушкинском округе и Химках.

По три случая заражения Covid-19 выявили в Краснознаменске, Люберцах, Щелкове и Богородском округе. По два случая инфицирования выявлено за сутки в Павловском Посаде, Дмитровском, Раменском и Рузском округах.

Кроме этого, по одному случаю коронавируса за сутки выявили в Воскресенске, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Ивантеевке, Кашире, Мытищах, Протвине, Солнечногорске, Фрязине, Чехове, Шаховской, Электрогорске и Можайском городском округе.

В 22 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусом за сутки. Так, случаи Covid-19 не выявлены в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Долгопрудном, Звездном городке, Клину, Красноармейске, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Лыткарине, Молодежном, Озерах, Пущине, Серебряных Прудах, Черноголовке, Шатуре, Электростали, Орехово-Зуевском и Талдомском округах.

За все время пандемии в Московской области выявлено 71 173 случая заражения коронавирусом. Умерли 1272 человека. Выздоровели и выписались 54 195 человек.

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18 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,26%. Все больные и близко контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей.

- За сутки в России зарегистрировали 5 905 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 165 больных. В Москве - 805.

- Москвичам рассказали, кто может сделать прививку от Covid‑19 в рамках исследования вакцины. Участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса может принять совершеннолетний москвич, у которого есть столичный полис ОМС.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.