РИАМО - 18 сен. Соглашение о сотрудничестве подписали в пятницу между Московским инновационным кластером и научным парком «Чжунгуаньцунь» (Китай), оно предусматривает совместную работу в сфере инноваций, исследований и разработок в передовых направлениях науки и технологий, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр столицы Сергей Собянин провел заседание наблюдательного совета фонда «Московский инновационный кластер» в пятницу.

«Перед началом заседания состоялась видеоконференция с Пекином, в которой приняли участие член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель Совета Университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй. Университет является одним из ведущих образовательных и научно-исследовательских центров Китая», - говорится в сообщении.

Заключение соглашения между Москвой и Пекином стало одним из практических шагов по реализации совместной инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении в 2020-21 годах Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

В частности, в рамках партнерства планируют развитие цифровой платформы i.moscow, электронной платформы обслуживания бизнеса «Чжунгуаньцунь» и платформы данных «Чжунгуаньцунь Форум» как площадок для взаимодействия между российскими и китайскими инновационными компаниями.

Еще планируется обмен опытом и технологиями между отечественными и китайскими компаниями, проведение конференций и других совместных мероприятий и так далее.

Крупнейшим проектом в рамках соглашения планируется российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству в 2021 году. В нем смогут принять участие малые и средние предприятия двух стран.